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МВД назвало сроки реформы водительских экзаменов
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МВД назвало сроки реформы водительских экзаменов
Политика, 10:33
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МВД назвало сроки реформы водительских экзаменов
В начале 2019 года МВД внесет в правительство проект постановления с изменениями в правилах сдачи экзаменов. Главная новация — объединение «площадки» и «города»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Проект постановления правительства об изменениях в процедуре сдачи экзаменов на водительские права, объединяющий испытания в городе и на учебной площадке, находится на завершающей стадии доработки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД, которое выступает разработчиком инициативы.

«По завершении согласования, предварительно в первом квартале следующего года, он будет внесен в правительство Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

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Ключевой момент будущих изменений — это проверка навыков вождения только в условиях реального дорожного движения. О том, что ведомство занимается разработкой таких нововведений, стало известно в начале августа. Объединение «площадки» и «города» будет касаться только автомобилей. Экзамен на право управления мототранспортными средствами оставят в прежнем формате — на закрытых площадках.

Кроме того, в пресс-центре МВД рассказывали, что изменения будут внесены и в теоретическую часть: сдача теста будет в обязательном порядке записываться на аудио и видео.

Ведомство также установило минимальные и максимальные сроки проведения пересдач:

  • теория — не раньше чем через семь дней и не позднее 30 дней;
  • практика — 7–60 дней.
Автор: Анна Трунина.
Теги: ГИБДД МВД , водительские права , автошкола , ПДД , дорожное движение
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