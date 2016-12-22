МВД назвало сроки реформы водительских экзаменов

Проект постановления правительства об изменениях в процедуре сдачи экзаменов на водительские права, объединяющий испытания в городе и на учебной площадке, находится на завершающей стадии доработки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД, которое выступает разработчиком инициативы.
«По завершении согласования, предварительно в первом квартале следующего года, он будет внесен в правительство Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Ключевой момент будущих изменений — это проверка навыков вождения только в условиях реального дорожного движения. О том, что ведомство занимается разработкой таких нововведений, стало известно в начале августа. Объединение «площадки» и «города» будет касаться только автомобилей. Экзамен на право управления мототранспортными средствами оставят в прежнем формате — на закрытых площадках.
Кроме того, в пресс-центре МВД рассказывали, что изменения будут внесены и в теоретическую часть: сдача теста будет в обязательном порядке записываться на аудио и видео.
Ведомство также установило минимальные и максимальные сроки проведения пересдач:
- теория — не раньше чем через семь дней и не позднее 30 дней;
- практика — 7–60 дней.