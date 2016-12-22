МВД предложило ужесточить наказание за езду без прав

Ведомство приступило к разработке соответствующих поправок в КоАП. Действующее наказание для подобного рода нарушителей в ведомстве признали неэффективным

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Министерство внутренних дел России начало подготовку проекта поправок в Кодекс об Административных правонарушениях (КоАП), которые ужесточат наказание для водителей за управление транспортным средством без прав. Информация об этом опубликована на портале правовой информации.

Как говорится в обосновании инициативы, наказание за вождение без прав, согласно действующей редакцией КоАП, предусматривает штраф в размере от 5 до 15 тыс. руб. В МВД считают, что данные санкции «не позволяют в достаточной мере достигать целей административного наказания и учитывать повышенную общественную опасность многократного нарушения». В доказательство этого ведомство указывает на неоднократно имевшие место случаи, получавшие широкий общественный резонанс, когда за рулем транспортных средств многократно задерживались злостные нарушители. Как указывает МВД, санкция в виде административного штрафа, даже при его значительном размере, такими нарушителями фактически не воспринимается как наказание.

Ведомство также приводит статистику, согласно которой за 2016 — 2017 годы и первую половину 2018 года, за вождение автомобилем без прав два и более раза 82,5 тыс. человек. Из них 7,5 тыс. задерживалась пять и более раз. При этом, отмечает ведомство, за указанный период по вине водителей, не имеющих прав, произошло более 26 тыс. ДТП, в которых погибли 4 тыс. человек, еще свыше 34 тыс. пострадали.

Как именно планируется ужесточить наказание за вождение автомобиля без прав, МВД пока не сообщает. Вопрос вынесен на всеобщее обсуждение, которое продлится до 13 ноября, следует из данных на портале правовой информации. МВД планирует принять поправки в КоАП об ужесточении наказания за данный вид правонарушения в феврале 2019 года.

В настоящее время, если машиной управляет водитель, который никогда не имел прав, ему грозит штраф от 5 тыс. руб. до 15 тыс. руб. Если автомобилиста лишили прав, но он снова сел за руль и попался, ему грозит уже либо 30 тыс. руб. штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок 120–200 часов. Если водитель передал право управления машиной лицу, не имеющему водительских прав либо лишенному прав, ему грозит штраф в размере 30 тыс. руб.