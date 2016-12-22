В Екатеринбурге у самолета отказало шасси из-за стаи птиц

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Якутия», следовавший из Салехарда в Екатеринбург, при взлете столкнулся со стаей птиц. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Из-за этого уже при посадке в аэропорту Екатеринбурга у самолета не выпустилась левая стойка основного шасси. В результате лайнер выполнил три захода на посадку, после чего благополучно приземлился. На борту находились 98 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал.

«Предварительно причиной авиационного события явилась неудовлетворительная орнитологическая обстановка аэродрома. Назначена комиссия по расследованию», — отмечает авиакомпания.

В октябре самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» не смог вылететь из Омска в Москву из-за того, что в его двигатель попали две куропатки. На борту находились 157 пассажиров, которым предоставили горячее питание и напитки.