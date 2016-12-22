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Летевший из Москвы на Камчатку самолет «Аэрофлота» столкнулся с птицей
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Летевший из Москвы на Камчатку самолет «Аэрофлота» столкнулся с птицей
Общество, 14:29
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Летевший из Москвы на Камчатку самолет «Аэрофлота» столкнулся с птицей

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из столичного аэропорта Шереметьево в Петропавловск-Камчатский, во время полета столкнулся с птицей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В компании рассказали, что следы столкновения с птицей были обнаружены на фюзеляже самолета уже после того, как лайнер приземлился в аэропорту Елизово.

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«Воздушное судно от полетов отстранено», — отметили в пресс-службе, добавив, что в связи с инцидентом обратный рейс из Петропавловска-Камчатского в Москву задерживается.

При этом в «Аэрофлоте» отметили, что пассажиры ​обслуживаются в соответствии с ф​едеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

Теги: «Аэрофлот» , Самолет , столкновение , птица , Шереметьево
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