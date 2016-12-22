Японские истребители сопроводили российский Су-24
Политика, 17:36
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Японские истребители сопроводили российский Су-24
Истребители ВВС Японии поднимались по тревоге для сопровождения российского Су-24. Об этом сообщается на сайте Минобороны Японии.
Истребители были подняты в воздух, когда российский самолет-разведчик приблизился к западной части острова Хоккайдо.
В начале ноября истребители ВВС Японии сопроводили российский патрульный противолодочный самолет Ил-28. Он приблизился к западному побережью острова Хонсю, преодолел около 1,2 тыс. км и вернулся на базу. При этом российский самолет не нарушил границ воздушного пространства страны.