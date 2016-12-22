Минобороны Японии сообщило о перехвате российского патрульного самолета

Истребители ВВС Японии сопроводили российский патрульный противолодочный самолет Ил-38, пролетевший у морской границы островного государства. Об этом сообщили в Минобороны Японии.

Инцидент произошел 8 ноября, тогда самолет ВКС России приблизился к западному побережью острова Хонсю, преодолел около 1,2 тыс. км с юга на север острова и вернулся на базу. В Минобороны Японии отметили, что российский самолет не нарушил границ воздушного пространства страны.

В начале сентября Минобороны Японии сообщало, что поднимало истребители на перехват двух российских противолодочных самолетов Ту-142 и бомбардировщика Су-24. Отмечалось, что воздушные суда России приблизились к границе островного государства со стороны Японского моря.