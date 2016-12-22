Япония встретила истребителями пролет российских военных самолетов

Японские истребители вылетели на перехват российских самолетов, совершавших полеты вблизи границ. Минобороны Японии сообщило о двух Ту-142 и одном Су-24

Фотография российского Ту-142 из пресс-релиза Минобороны Японии

Министерство обороны Японии сообщило, что подняло истребители для сопровождения пролетавший вдоль границ страны российских военных самолетов. Об этом сообщает в пресс-релизе (.pdf) ведомства, опубликованном 1 сентября.

​В документе сообщает о двух российских противолодочных самолетах Ту-142, который облетели страну по периметру и об одном бомбардировщике Су-24, который приблизился к границе со стороны Японского моря.

Самолете японских сил самообороны регулярно подимаются в воздух при приближении российских или других иностранных военных самолетов к границам государства.

В августе 2017 года Минобороны России сообщило, что истребители ВВС Японии и Южной Кореи сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые провели тогда плановые полеты над Тихим океаном.



Бомбардировщики пролетели над нейтральными водами Тихого океана, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Их прикрытие обеспечивали истребители Су-35С и самолеты радиолокационного дозора А-50. Во время полета бомбардировщики провели дозаправку в воздухе.



«На отдельных этапах маршрута полета российские стратегические ракетоносцы сопровождались самолетами Военно-воздушных сил Республики Корея и Воздушных сил самообороны Японии», — сообщили тогда в российском военном ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что полеты российских самолетов проводятся в соответствии с международным правом и без нарушения границ государств.