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Япония встретила истребителями пролет российских военных самолетов
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Япония встретила истребителями пролет российских военных самолетов
Политика, 01 сен, 23:17
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Япония встретила истребителями пролет российских военных самолетов
Японские истребители вылетели на перехват российских самолетов, совершавших полеты вблизи границ. Минобороны Японии сообщило о двух Ту-142 и одном Су-24
Фотография российского Ту-142 из пресс-релиза Минобороны Японии

Министерство обороны Японии сообщило, что подняло истребители для сопровождения пролетавший вдоль границ страны российских военных самолетов. Об этом сообщает в пресс-релизе (.pdf) ведомства, опубликованном 1 сентября.

​В документе сообщает о двух российских противолодочных самолетах Ту-142, который облетели страну по периметру и об одном бомбардировщике Су-24, который приблизился к границе со стороны Японского моря.

Самолете японских сил самообороны регулярно подимаются в воздух при приближении российских или других иностранных военных самолетов к границам государства.

В августе 2017 года Минобороны России сообщило, что истребители ВВС Японии и Южной Кореи сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые провели тогда плановые полеты над Тихим океаном.

Бомбардировщики пролетели над нейтральными водами Тихого океана, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Их прикрытие обеспечивали истребители Су-35С и самолеты радиолокационного дозора А-50. Во время полета бомбардировщики провели дозаправку в воздухе.

«На отдельных этапах маршрута полета российские стратегические ракетоносцы сопровождались самолетами Военно-воздушных сил Республики Корея и Воздушных сил самообороны Японии», — сообщили тогда в российском военном ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что полеты российских самолетов проводятся в соответствии с международным правом и без нарушения границ государств.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Япония , истребители , ВКС России
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