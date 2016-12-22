Захарова заявила о политическом давлении США в связи с делом Бутиной

Действия США по отношению к россиянке Марии Бутиной, обвиняемой в работе иностранным агентом, можно расценивать как акт политического шантажа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого велась в Facebook на странице ведомства.

По мнению Захаровой, дело Марии Бутиной связано с желанием американских властей во что бы то ни стало найти подтверждения вмешательства России во внутренние дела США.

Представитель МИДа рассказала, что власти создали для Бутиной крайне тяжелые условия, вынудив ее признать свою вину. В частности, ее перевели в блок для особо опасных преступников, практически не выпускали из камеры, отказывали в медицинской помощи и угрожали длительным тюремным сроком. «Не остается сомнений, когда знакомишься с этими фактами, что таким образом Марии Бутиной наглядно в ручном режиме продемонстрировали, что ее ждет в случае отказа от сотрудничества со следствием», — заявила представитель МИДа.

Подобное заявление 14 декабря сделал глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, к Бутиной применялись своеобразные пытки. Он отметил, что россиянка содержится в очень нестандартных условиях, которые обычно применяются для крайне опасных рецидивистов.

Мария Бутина была задержана в США по обвинению в сговоре с целью работы иностранным агентом без лицензии. Россиянка пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Она заявила, что признает вину в участии в заговоре против США. По словам Бутиной, она действовала под руководством российского чиновника. Бутиной грозило до 15 лет тюрьмы, в результате сделки со следствием этот срок сократился до пяти лет.