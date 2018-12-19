Госдума приняла закон о снижении неустойки по потребительским кредитам

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, ограничивающий сумму процентов и неустоек, начисляемых по потребительским кредитам. Это следует из данных в системе обеспечения законодательной деятельности.

​Документ предусматривает поэтапное ограничение общего размера начисляемых процентов и неустоек по договору потребительского кредита, срок возврата по которому не превышает одного года.

До 1 июля 2019 года максимальная сумма платежей по предоставленному после вступления закона в силу кредиту не может превышать более чем в 2,5 раза сумму выданного кредита. До 1 января 2020 года она не должна превышать сумму в 2 раза, а позднее — в 1,5 раза.

Также в документе прописано, что, если гражданин берет заем на сумму не более 10 тыс. руб. на срок не более чем 15 дней, то переплата не может составить более 3 тыс. руб.