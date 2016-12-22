Греф рассказал о росте трат россиян

В 2018-м россияне берут больше потребительских кредитов и тратят больше средств, чем в прошлом году, заявил глава Сбербанка Герман Греф телеканалу «Россия».

«Сберегательная модель поведения в прошлом году изменилась, люди стали больше сберегать, чем тратить, а в этом году — больше брать потребительские кредиты, стали тратить. Немножко, видимо, стало больше уверенности в этом году, нежели в прошлом», — сказал Греф.

Он добавил, что растут как зарплаты и доходы россиян, так и основанный на этом внутренний спрос. Греф подчеркнул, что во время акции «Зеленый день» Сбербанк выдал 14 тыс. кредитов на общую сумму 30 млрд руб. Во время «Зеленого дня» банк повысил ставки по рублевым вкладам до 7,5%, минимальная же сумма для открытия вклада составила 50 тыс. руб.

В июле эксперты Института Гайдара и РАНХиГС сообщили, что расходы россиян растут быстрее, чем их доходы, — население стало чаще брать деньги в долг у банков, чем класть средства на депозиты. Аналитики отметили, что за первые пять месяцев 2018-го сбережения домашних хозяйств выросли на 1,3%, или на 330 млрд руб., что является самым низким притоком средств на депозиты с 2014 года.

«Снизилась привлекательность депозитов, а доступность кредитования, напротив, быстро прогрессирует по мере снижения ставок», — прокомментировал эти данные главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

В сентябре реальные доходы россиян сократились на 1,5% в годовом выражении, аналитики связывали это с ростом инфляции. При этом в сентябре, по данным Росстата, средняя зарплата по стране составила 42,2 тыс. руб., что на 7,2% больше, чем годом ранее.