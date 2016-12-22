В Германии задержали россиянина за торговлю товарами двойного назначения

Власти Германии задержали в Карлсруэ (земля Баден-Вюртенбург) 68-летнего россиянина по подозрению в закупке и отправке в Россию техники двойного назначения. Об этом говорится в сообщении немецкой генпрокуратуры.

Россиянин был задержан по ордеру, выданному следователем Федерального верховного суда. В офисе и дома у подозреваемого в Баден-Вюртемберге прошли обыски.

Россиянин подозревается в том, что в 2014–2018 годах не менее двух раз продал товары на общую сумму € 1,7 млн. Речь идет про горячие изостатические прессы, которые, в частности, используются в аэрокосмической промышленности. Их получатели, предположительно, были связаны с российской военной промышленностью.

Экспорт таких товаров в Россию запрещен в соответствии с положениями санкций Евросоюза.

Посольство России в Берлине в курсе задержания 18 декабря в Карлсруэ 68-летнего мужчины, предположительно, имеющего российское гражданство, сообщил РБК пресс-атташе посольства Олег Ксенофонтов.

«Генконсульство России во Франкфурте-на-Майне разбирается с обстоятельствами задержания указанного гражданина. Сотрудники генконсульства подготовили и направили письменный запрос в местную прокуратуру для установления личности задержанного и выяснения деталей дела», — отметил он.

Дипломат добавил, что, как только у них появится информация, посольство предаст ее гласности.

Секторальные санкции ЕС против России были приняты в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на юго-востоке Украины. Они предусматривают запрет продажи технологий и товаров двойного назначения. Последний раз их продлили 5 июля, они будут действовать до 31 января 2019 года.