В Мурманске школьник напал на сверстника с ножом
Общество, 14:36
0
В Мурманске школьник напал на сверстника с ножом
В мурманской школе №28 14-летний подросток ударил канцелярским ножом своего сверстника, говорится в сообщении управления МВД по области.
В результате пострадавший получил травмы в виде пореза ноги и тела. Ему была оказана медицинская помощь. Жизни и здоровью школьника ничего не угрожает.
С подростками, педагогами и родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В начале декабря 16-летний подросток угрожал учителям ножом. Инцидент произошел в школе №1359 московского района Жулебино. Никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность».