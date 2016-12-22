Угрожавшего ножом ученика пока оставили в школе с матерью и психологами

16-летний подросток, который угрожал ножом учителям в одной из школ в московском районе Жулебино, изолирован от других учащихся и пока остается в здании учебного заведения, с ним беседуют врачи

Фото: АГН «Москва»

Десятиклассник, который пришел в школу №1359 в московском районе Жулебино с ножом и угрожал оружием учителям, а также самому себе, пока остается в здании учебного заведения, его передали врачам. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«После переговоров школьник был передан врачам-психиатрам. В данный момент он вместе с мамой и врачами беседуе​т в классе», — сказал собеседник агентства.

О том, что ученик остается в здании школы, сообщает также ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.​ Источник РБК в ГУ МВД по Москве рассказывал, что рядом с подростком находится его мать. По предварительной оценке, юноша испытал психоэмоциональный шок.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК заявили, что подросток в ходе переговоров с полицией и психологом отказался от своих намерений (по данным СМИ, он говорил, что хочет покончить с собой). В правоохранительных органах добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее в полиции отметили, что юношу только планируют передать медработникам.

«Сам инцидент уже снят, с ним сейчас работают врачи, следствие будет работать. У него серьезные проблемы с психикой вообще, разбираемся с ситуацией в семье, с чем связана была эта история», — рассказал РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

По его словам, договориться с подростком помог его дед. «Дед смог, когда приехал, его вывести как-то из этого положения», — добавил он.​

Ранее о том, что школьника передали полиции, сообщало со ссылкой на представителя столичных экстренных служб агентство «РИА Новости». Другого подтверждения этой информации не было.

Уполномоченная при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя в разговоре с РБК случившееся в московской школе, отметила, что теперь следователям, правоохранителям и медикам нужно будет разобраться в том, что могло побудить молодого человека принести на занятия нож.​