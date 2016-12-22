СК возбудил дело после инцидента с ножом в школе Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента в школе №1359 на юго-востоке Москвы, куда ученик пришел с ножом. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.
На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают полную картину и причины произошедшего. Также на предмет халатности проверят должностных лиц образовательного учреждения.
При этом в ведомстве не уточнили, по какой статье возбудили дело.
6 декабря 16-летний ученик пришел в учебное заведение с ножом. Он угрожал учителям оружием и обещал покончить с собой. На место происшествия прибыли полиция и скорая психиатрическая помощь, с подростком начали переговоры. В результате его убедили отказаться от своих намерений. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что школьника в присутствии родителей передали правоохранителям.