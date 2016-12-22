Въехавшего в переход у «Славянского бульвара» водителя признали виновным

Дорогомиловский суд признал виновным Виктора Тихонова — водителя автобуса, съехавшего в пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар» в декабре 2017 года, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как установил суд, Тихонов совершил нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Сроки наказания будут названы после оглашения мотивировочной части приговора.

ДТП произошло 25 декабря 2017 года в районе станции метро «Славянский бульвар». Рейсовый автобус въехал в переход, в результате чего погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Еще 15 пешеходов получили травмы.

Очевидцы трагедии рассказали, что в подземный переход автобус заехал на полном ходу, не снижая скорости. По словам водителя, автобус «внезапно начал самостоятельное движение» и не реагировал на тормоза.

Следственный комитет установил, что транспортное средство было в исправном состоянии. Гособвинение требовало приговорить Тихонова к пяти годам колонии-поселения.