МИД пообещал ответить на появление военной базы США на Украине

Россия адекватно отреагирует на появление на Украине американской военной базы, заявил «РИА Новости»​ замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Он предположил, что появление американской базы на Украине «неизбежно приведет к дальнейшему ухудшению ситуации в области безопасности и крайне негативно скажется на перспективе урегулирования конфликта в Донбассе». «Россия со своей стороны вынуждена будет адекватно реагировать», — сказал Карасин.

В конце ноября газета «Известия» со ссылкой на источники в украинских правящих кругах сообщила о том, что Киев пытается убедить Вашингтон создать на территории Украины военную базу. Необходимость этого мотивировалась большой протяженностью российско-украинской границы на фоне военной угрозы со стороны Москвы.

​Информация о желании Украины разместить американскую базу появилась после столкновения между украинскими и российскими кораблями в Керченском проливе 25 ноября. Тогда три корабля ВМС Украины попытались пройти в Азовское море. Корабли погранслужбы ФСБ России обстреляли, а затем захватили украинские корабли и привели их в Керчь. Экипажи были задержаны и арестованы на два месяца. Российская сторона мотивирует свои действия тем, что украинские корабли не имели разрешения на проход через пролив (который в Москве считают своими территориальными водами) и не уведомляли о нем. В Киеве настаивают на том, что предупреждали о своих намерениях, и расценивают действия России как агрессию. На Украине в связи с этим было введено военное положение в областях, граничащих с Россией, и запрещен въезд российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.