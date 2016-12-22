Песков назвал основные темы пресс-конференции Путина

Развитие экономики России на фоне неблагоприятной и «агрессивной» международной конъюнктуры станет одной из главных тем предстоящей пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом в интервью НТВ рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Международная конъюнктура стала агрессивной и враждебной. Это касается не только России — вся система международной экономики и торгово-экономических отношений меняется», — пояснил Песков.

Кроме того, речь пойдет о международной обстановке, в частности региональных конфликтах и российско-американских отношениях, а также повестке дня регионов России.

Большая пресс-конференция Путина пройдет в четверг, 20 декабря. В этом году мероприятие будет проводиться в 14-й раз.

В 2017 году пресс-конференция длилась почти 3 часа 50 минут. При этом рекордной по продолжительности является пресс-конференция 2008 года, когда Путин общался с журналистами почти 4 часа 40 минут.