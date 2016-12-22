Песков призвал бизнесменов не выдавать себя за журналистов перед Путиным

Участие бизнесменов под видом журналистов в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина нежелательно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По словам Пескова, в Кремле не составляют список журналистов, которые задают вопросы. Он указал, что организаторы конференции сначала стараются предоставить слово журналистам пула, а потом все идет в «непредсказуемом свободном режиме».
Песков напомнил о попытке одного из бизнесменов под видом журналиста задать вопрос президенту и отметил, что для Кремля являются проблемой попытки использовать пресс-конференцию, чтобы получить аудиенцию у главы государства. «С нашей точки зрения, это не совсем желательно. Но с другой стороны — президент никогда не отказывает [в ответе даже на такие вопросы]», — сказал Песков.
В середине ноября источники РБК, близкие к администрации президента, сообщили, что большая пресс-конференция Путина, вероятнее всего, пройдет 20 декабря. В конце ноября пресс-служба Кремля подтвердила эту дату.
В 2017 году пресс-конференция Путина продолжалась почти 3 часа 50 минут. Рекордной по времени остается пресс-конференция 2008 года, когда Путин общался с журналистами 4 часа 40 минут.