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Песков призвал бизнесменов не выдавать себя за журналистов перед Путиным
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Песков призвал бизнесменов не выдавать себя за журналистов перед Путиным
Политика, 21:15
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Песков призвал бизнесменов не выдавать себя за журналистов перед Путиным

Участие бизнесменов под видом журналистов в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина нежелательно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, в Кремле не составляют список журналистов, которые задают вопросы. Он указал, что организаторы конференции сначала стараются предоставить слово журналистам пула, а потом все идет в «непредсказуемом свободном режиме».

Песков напомнил о попытке одного из бизнесменов под видом журналиста задать вопрос президенту и отметил, что для Кремля являются проблемой попытки использовать пресс-конференцию, чтобы получить аудиенцию у главы государства. «С нашей точки зрения, это не совсем желательно. Но с другой стороны — президент никогда не отказывает [в ответе даже на такие вопросы]», — сказал Песков.

Кремль подтвердил дату большой пресс-конференции Путина
Политика

В середине ноября источники РБК, близкие к администрации президента, сообщили, что большая пресс-конференция Путина, вероятнее всего, пройдет 20 декабря. В конце ноября пресс-служба Кремля подтвердила эту дату.

В 2017 году пресс-конференция Путина продолжалась почти 3 часа 50 минут. Рекордной по времени остается пресс-конференция 2008 года, когда Путин общался с журналистами 4 часа 40 минут.

Теги: Дмитрий Песков , пресс-конференция , Владимир Путин
Главное
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