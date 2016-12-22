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ЦБ оценил рост цен на алкоголь из-за отмены льготных акцизов
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ЦБ оценил рост цен на алкоголь из-за отмены льготных акцизов
Экономика, 10:57
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ЦБ оценил рост цен на алкоголь из-за отмены льготных акцизов

В 2019 году средняя цена на вино вырастет на 0,9%, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

Отмечается, что в следующем году ставки акцизов на алкоголь не изменятся, однако рост цен будет наблюдаться из-за отмены льготных акцизов на российское вино и шампанское из мест с защищенным географическим указанием. Их отмена связана с требованием ВТО по созданию равных условий для отечественных и импортных производителей.

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«Учитывая низкий вес вина и шампанского в индексе потребительских цен, вклад отмены льготных ставок акцизов будет незначительным (менее 0,01 п.п.)», — указывает ЦБ.

Ранее Минфин России подтвердил, что работает над изменением минимальной розничной цены (МРЦ) бутылки шампанского, однако конкретных решений пока нет. Газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию производителей игристых вин писала, что в 2019 году минимальная розничная цена бутылки шампанского может вырасти с 164 до 202 руб.

Теги: Центробанк , акцизы , алкоголь , топливо , Цены
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