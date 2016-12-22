Минфин подтвердил работу над вопросом об изменении цены на шампанское

Министерство финансов России подтвердило, что работает над изменением минимальной розничной цены (МРЦ) бутылки шампанского, заявили РБК в Минфине. Ранее газета «Известия» сообщила, что стоимость игристых вин может повыситься почти на четверть.

«Минфин России совместно с заинтересованными ведомствами в настоящее время прорабатывает вопрос изменения МРЦ на игристые вина (шампанское). Конкретных решений пока нет», — заявили в министерстве.

14 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию производителей игристых вин рассказала, что в 2019 минимальная розничная цена бутылки шампанского может вырасти со 164 до 202 руб. В организации пришли к такой сумме с учетом повышения НДС с 18 до 20%, а также наценок, акцизов, цены сырья и затрат на производство, свои расчеты ассоциация передала в Минфин.

В 2016 году власти установили МРЦ бутылки шампанского на уровне 164 руб. Эта сумма была согласована Росалкогольрегулированием вместе с производителями и продавцами данного вида алкоголя.

В августе в Национальном союзе защиты прав потребителей предложили повысить минимальную розничную цену шампанского до 175 руб. за бутылку. Такая позиция объяснялась тем, что, по данным экспертов, себестоимость производства бутылки игристого вина объемом 0,75 л составляет 150 руб.