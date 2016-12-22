На службе в Стамбуле впервые упомянули митрополита всея Украины Епифания

Во время богослужения в соборе Святого Николая в Стамбуле диакон Константинопольского патриархата впервые среди глав других поместных православных церквей назвал имя предстоятеля новой Украинской православной церкви митрополита Епифания, сообщает Би-би-си.

Первым в диптихе поминается Вселенский патриарх, а митрополит Киевский среди глав православных церквей упоминается пятнадцатым.

Сам Епифаний во время своей первой службы в качестве главы церкви не упомянул патриарха Кирилла, главу РПЦ, говорится в сообщении.

Объединительный собор украинских православных церквей состоялся в Киеве 15 декабря. На нем был принят устав новой организации, митрополитом Киевским и всея Украины избран митрополит Епифаний.

Русская православная церковь не признала итоги собора и назвала его собранием раскольников, каноническая значимость которого «ничтожна». В РПЦ заявили, что Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) продолжит свое развитие на Украине, несмотря на создание там новой автокефальной церкви.

Епифаний как глава украинского православия должен 6 января получить в Стамбуле от Вселенского патриарха Варфоломея томос об автокефалии.