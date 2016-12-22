Премьер Чехии запретил чиновникам пользоваться телефонами Huawei

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш запретил сотрудникам аппарата правительства использовать телефоны китайской компании Huawei. Об этом сообщает газета Lidovky.

От гаджетов этой компании уже отказались сотрудники министерства промышленности и торговли и здравоохранения, уточняет газета.

18 декабря Национальное управление кибернетической и информационной безопасности Чехии выпустило предупреждение о том, что использование продукции китайских компаний Huawei и ZTE представляет угрозу безопасности. Эксперты считают, что информация через эти телефоны может поступать китайским спецслужбам. Ведомство рекомендовало воздержаться от использования гаджетов.

В августе президент США Дональд Трамп также запретил чиновникам пользоваться продукцией Huawei, объяснив это тем, что компания передает информацию правительству Китая. Как сообщала The Wall Street Journal, американские чиновники пытаются убедить другие страны, в том числе Германию, Италию и Японию, не использовать оборудование Huawei.

​О возможной угрозе со стороны Huawei также заявлял еврокомиссар по цифровой экономике Ансип Андрус. По его словам, существуют опасения, что Пекин требует от технологических компаний сотрудничать с разведкой. В компании эти утверждения отвергли.