Кравчук рассказал о последствиях оккупации Украины для России

В случае оккупации всей территории Украины Россия в течение года прекратила бы свое существование, заявил в эфире телеканала «112 Украина» высказал первый украинский президент Леонид Кравчук.

«Вот Россия взяла и сошла с ума во главе с начальником и пришла в Украину. И оккупировала Украину. Представьте себе. Через год России бы не стало», — заявил Кравчук.

Кравчук добавил, России для того, чтобы удержать Украину «в повиновении», нужно потратить на эти цели почти 70% бюджета и направить туда половину российской армии.

«Она с Крымом не может справиться. А Украину удержать не сможет», — считает Кравчук.

Власти Украины после того, как российские власти задержали военные корабли в Керченском проливе, ввели в некоторых областях страны военное положение. В тот день российские пограничники задержали три украинских корабля и моряков, находившихся на борту, за нарушение границы России. Москва назвала произошедшее намеренной провокацией. Киев утверждает, что российская сторона знала о готовящихся маневрах, и считает инцидент актом агрессии со стороны России.

Комментируя эти события, Кравчук в конце ноября заявил, что давление Запада и мирового сообщества на Россию является единственным возможным способом возвращения украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе 25 ноября.

Кравчук вместе с другими бывшими президентами Украины — Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко — высказывался против военного положения на Украине. По мнению бывших лидеров, эта мера может привести к «правовому хаосу» и катастрофическим последствиям.