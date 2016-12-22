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Евкуров поручил найти устроивших конфликт в Москве студентов из Ингушетии
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Евкуров поручил найти устроивших конфликт в Москве студентов из Ингушетии
Общество, 21:38
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Евкуров поручил найти устроивших конфликт в Москве студентов из Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил правительству региона выявить студентов из республики, которые участвовали в конфликте со стрельбой из травматического оружия в Москве, а также найти виновных в произошедшем. Об этом сообщается на сайте постоянного представительства Ингушетии при президенте России.

Евкуров отметил, что поручения были даны постпредству Ингушетии в Москве и региональному министерству образования и науки.

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«Как правило, больше всего в конфликтных ситуациях замечены те, кто не посещает занятия и не учится <...>. Такие ребята должны быть выявлены, и с ними дополнительно нужно провести профилактическую работу», — считает Евкуров.

По словам главы Ингушетии, такое решение было принято после задержания в Москве студентов из республики.

Об инциденте со студентами в Москве накануне сообщалось на сайте Российского государственного геологоразведочного университета (РГГРУ). Указывалось, что в общежитии вуза сотрудниками МВД были проведены профилактические мероприятия, в рамках которых правоохранители обнаружили наркотические средства и травматическое оружие. «В отношении лиц, причастных к указанным правонарушениям ведется проверка», — отметили в учебном заведении.

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Позднее постпредство Ингушетии сообщило детали случившегося: в полицию обратился студент из Таджикистана, который пожаловался, что студенты-ингуши его избили и выстрелили в него из травматического пистолета. В постпредстве отметили, что всего были задержаны около 40 студентов. Позже всех их отпустили.

Теги: Юнус-Бек Евкуров , Ингушетия , студенты , стрельба
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