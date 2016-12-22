В Москве в общежитии геологоразведочного университета прошли обыски

В Москве сотрудники правоохранительных органов провели обыски в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ), сообщили РБК в администрации учебного заведения.

«Это обыкновенный рейд. Сотрудники пришли в районе пяти-шести утра. Возле общежития есть детский сад, там ночевали какие-то люди, их ищут теперь по соседним зданиям», — рассказали в университете. По результатам проверки никого из студентов не задержали.

В одной из университетских групп во «ВКонтакте» опубликованы фото, на которых видны стоящие в ряд автобусы полиции и машины.

В пресс-службе Росгвардии по Центральному округу РБК заявили, что им информация пока не поступала.