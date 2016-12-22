Власти Ингушетии назвали число задержанных в Москве студентов

Всех задержанных утром 17 декабря студентов Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) из Ингушетии отпустили из полиции. Об этом говорится в сообщении постпредства республики в Москве.

Уточняется, что было задержано около 40 ингушских студентов, всех их доставили в ОВД «Обручевский» и ОВД «Зюзино».

Как стало известно во время телефонного разговора вице-премьера республики — постоянного представителя Ингушетии в Москве Алихана Цечоева — с проректором по воспитательной работе вуза Юрием Пановым, задержания могли быть связаны с заявлением в полицию студента из Таджикистана, который пожаловался, что студенты-ингуши его избили и выстрелили в него из травматического пистолета. Сейчас выясняется, причастны ли студенты к этому инциденту.

Утром 17 декабря правоохранительные органы провели обыски в общежитии геологоразведочного университета. На сайте учебного заведения говорилось, что в общежитии проводились профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений, в ходе которых правоохранители обнаружили и изъяли наркотики и травматическое оружие. Начальник отдела по связям с общественностью университета Светлана Лучко сообщила РБК, что менее 20 студентов задержали «с точки зрения профилактических мер».