Посольство назвало вероятную причину аварии «Кузьмы Минина» близ Британии

Российский сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель у берегов Великобритании, вероятнее всего, из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается на сайте посольства России в Лондоне.

«В качестве основной причины произошедшего наши британские собеседники указали на плохие погодные условия», — заявили в дипмиссии.

Российские дипломаты отметили, что в результате инцидента судно не получило повреждений; также не была зафиксирована утечка топлива.​

«Все находившиеся на борту судна 18 российских граждан здоровы, им было оказано необходимое содействие», — сообщили в пресс-службе посольства.

Российское торговое судно «Кузьма Минин» водоизмещением 16 тыс. т село на мель у юго-западных берегов Великобритании, в бухте Фалмут в графстве Корнуолл, 18 декабря.

Координатор Федерации транспортных рабочих в России Сергей Фишов сообщил РБК, что судно по неизвестным причинам изменило маршрут и направилось к берегам Великобритании. «Судно было не загружено. Оно шло в Испанию из Голландии. Почему-то у южного побережья Англии ушло ближе к одному из ее портов. Потом уже сообщила береговая охрана, что судно село на мель. На борту 18 человек экипажа — российские моряки <...> Они развернулись и пошли к Великобритании. Была плохая погода, сильный ветер и дождь», — пояснил он.

Позднее сухогруз был снят с мели. Спасательная операция, которую проводили местные береговые службы, проходила в условиях плохой погоды и сильного ветра. Для помощи в проведении маневров на судно с вертолета высадили сотрудника береговой охраны.