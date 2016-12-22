Сухогруз «Кузьма Минин» сняли с мели у берегов Британии

Операция по снятию судна с мели в бухте Фалмут завершилась. Ни само судно, ни его экипаж не пострадали

Грузовое судно «Кузьма Минин» (Фото: Ben Birchall / AP)

Грузовое судно «Кузьма Минин» сняли с мели у берегов Великобритании, следует из данных онлайн-портала по отслеживанию движения судов MarineTraffic. Согласно данным ресурса, судно движется со скоростью 3,7 узла в сопровождении катеров береговой охраны.

Информацию об окончании операции РБК подтвердили в пресс-службе Мурманского морского пароходства, которому принадлежит судно. «Операция по снятию теплохода «Кузьма Минин» с мели прошла успешно, угрозы жизни экипажа нет», — сообщила глава пресс-службы пароходства Ирина Брянкина.

«Кузьма Минин» сел на мель в бухте Фалмут, расположенной в графстве Корнуолл, неподалеку от входа в одноименный порт в 5:40 утра. Известно, что на борту судна не было груза, но находилась команда из 18 российских моряков.

В российском посольстве в Лондоне РБК сообщили, что установили связь с капитаном «Кузьмы Минина» и с британскими спасательными службами. «Посольство поблагодарило британскую сторону за оказание помощи судну и морякам», — сообщил представитель дипмиссии РБК.

Спасательная операция, которую проводили местные береговые службы, проходила в условиях плохой погоды и сильного ветра. Для помощи в проведении маневров на сухогруз с вертолета высадили сотрудника береговой охраны.