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Российское торговое судно село на мель у берегов Великобритании
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Российское торговое судно село на мель у берегов Великобритании
Общество, 11:39
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Российское торговое судно село на мель у берегов Великобритании
На борту судна 18 членов экипажа, все они граждане России. Место происшествия оцепила британская береговая охрана
Фото: Ian Cocklin

Российский сухогруз «Кузьма Минин» водоизмещением 16 тыс. т сел на мель у юго-западных берегов Великобритании, в бухте Фалмут в графстве Корнуолл. Об этом сообщила Daily Mirror, отметив, что судно находится «в опасной близости» к берегу.

Издание сообщает, что сухогруз вышел из порта Тернезен в Нидерландах. Известно, что на борту судна экипаж из 18 российских моряков.

Видео: mirror.co.uk

Агентство по морской и береговой охране Великобритании подтвердило инцидент, уточнив, что на судне нет груза и нет сообщений о каком-либо загрязнении акватории из-за происшествия. Береговая охрана оцепила место происшествия, сейчас ее суда ждут прилива, чтобы снять сухогруз с мели.

«Посольство в курсе ситуации. На данный момент сотрудники консульского отдела связываются с представителями местных властей и спасательных служб для прояснения деталей происшествия», — сообщили РБК в пресс-службе посольства России в Великобритании.

Во вторник координатор Федерации транспортных рабочих в России Сергей Фишов сообщил РБК, что судно по неизвестным причинам изменило маршрут и направилось к берегам Великобритании. «Судно было не загружено. Оно шло в Испанию из Голландии. Почему-то у южного побережья Англии ушло ближе к одному из ее портов. Потом уже сообщила береговая охрана, что судно село на мель. На борту 18 человек экипажа — российские моряки <...> Они развернулись и пошли к Великобритании. Была плохая погода, сильный ветер и дождь», — пояснил он.

Сухогруз «Кузьма Минин» был построен в 1980 году и модернизирован в 2004 году. Эксплуатируется Мурманским морским пароходством (ММП). РБК направил запрос в пароходство.

Осенью 2018 года судно несколько месяцев было в порту Тернезен. В Международной федерации транспортных рабочих в России тогда заявили ТАСС, что причиной для ареста сухогруза стал долг судовладельца — ММП — перед контрагентами. Сумму долга в федерации оценивали в €2,2 млн. В пароходстве долг опровергли, объяснив задержку судна коммерческим спором.

Авторы: Маргарита Девяткина, Мария Кокорева.
Теги: грузовое судно , сухогруз
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