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Порошенко назвал причину возможной мобилизации на Украине
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Порошенко назвал причину возможной мобилизации на Украине
Конфликт в Азовском море, 19:23
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Порошенко назвал причину возможной мобилизации на Украине

Президент Украины Петр Порошенко ​во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами в Тернопольской области заявил, что власти полностью контролируют ситуацию в стране, поэтому необходимости объявлять мобилизацию нет, передает УНИАН.

«Нынешняя ситуация, которая есть в стране, полностью контролируется. Наши вооруженные силы, другие силовые подразделения способны обеспечить безопасность граждан», — сказал он.

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По словам Порошенко, Киев не будет объявлять мобилизацию до тех пор, пока не произойдет открытая масштабная агрессия со стороны России.

Украинский лидер отметил, что все необходимые документы для объявления мобилизации заготовлены. «Мы не будем бегать, искать и спрашивать разрешения», — заключил президент.

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В конце ноября Порошенко ввел военное положение в десяти областях Украины сроком на 30 дней после инцидента с российскими и украинскими кораблями в Керченском проливе. 25 ноября российская береговая охрана задержала три корабля Военно-морского флота Украины и их экипажи за нарушение границы России. Более 20 находившихся на этих кораблях моряков были арестованы и этапированы в Москву. Российские власти заявили, что произошедшее — организованная Киевом провокация.

Теги: Петр Порошенко , Украина , мобилизация
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