«Яндекс» назвал последствия проекта о доле иностранцев в агрегаторах

Компания «Яндекс» полагает, что введение ограничений доли иностранцев в российских новостных агрегаторах может привести к финансовым затруднениям и даже прекращению их деятельности. Об этом говорится в отзыве «Яндекса» на законопроект Госдумы, поступивший в РБК.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ограничивает долю иностранного участия в капитале российских новостных агрегаторов. Авторы законопроекта требуют установить для иностранного участия в капитале агрегаторов ограничение в 20%.

По мнению компании, законопроект содержит в себе избыточные требования, так как по закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» новостные агрегаторы используют материалы только зарегистрированных российских СМИ. При этом согласно закону «О средствах массовой информации» учредителями и редакцией СМИ не могут быть иностранные государства, международные организации лица без гражданства и с двойным гражданством.

«Яндекс» отмечает, что новостные агрегаторы заинтересованы в иностранных инвестициях и размещают акции на международных биржах, что позволяет им конкурировать с зарубежными компаниями. В то же время законопроект предлагает лишить агрегаторы такой возможности.

​«Учитывая изложенное, по нашему мнению, предложенный законопроект не несет каких-либо дополнительных гарантий информационной безопасности для государства, но необоснованно накладывает ограничения на осуществление российскими компаниями законной экономической деятельности», — подчеркивается в отзыве компании.

Представитель компании Илья Грабовский сообщил РБК, что «Яндекс» направил отзыв в Госдуму.