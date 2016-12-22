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Госдума поддержала запрет на долю иностранцев в новостных агрегаторах
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Госдума поддержала запрет на долю иностранцев в новостных агрегаторах
Политика, 16:04
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Госдума поддержала запрет на долю иностранцев в новостных агрегаторах
Законопроект, ограничивающий долю иностранцев в российских новостных агрегаторах, прошел первое чтение в Госдуме. В случае принятия закона он может повлиять на работу «Яндекс.Новости»
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий ограничение доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов. Это следует из данных о прохождении законопроекта в системе обеспечения законодательной деятельности.

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Поправки к проекту должны быть внесены в срок до 25 декабря. О необходимости доработки законопроекта ранее заявлял председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, сообщал «Интерфакс».

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в ходе заседания сообщил, что «Яндекс» и Минкомсвязь не поддержали законопроект, передает «РИА Новости». «По нашей информации, профильное министерство в лице Минкомсвязи тоже выступает против данного законопроекта, указывая на избыточность регулирования», — пояснил Лебедев. Правительство законопроект поддержало.

«Яндекс» не видит никакой необходимости в таком регулировании, учитывая уже имеющиеся требования к новостным агрегаторам, заявил РБК представитель компании Илья Грабовский. «Но если такой закон будет принят, компания рассмотрит возможные варианты реструктуризации сервиса новостей с учетом требований законодательства», — отметил он.

В отзыве «Яндекса» на законопроект (имеется в распоряжении РБК) указывается, что он носит избыточный характер. Это связано с тем, что уже сейчас агрегаторы распространяют только информацию, полученную от зарегистрированных СМИ. В компании подчеркнули, что это касается не только «Яндекс.Новости», но и всех остальных агрегаторов. При этом иностранное влияние на СМИ уже законодательно ограничено с 2016 года. Сами же агрегаторы в создании непосредственно новостного контента не участвуют.

«Принятие законопроекта нанесет вред российским ИТ-компаниям, что поставит их в худшее положение по сравнению с зарубежными конкурентами. Полагаем, что наложение предложенных законопроектом ограничений на владельцев новостных агрегаторов, включенных в реестр и выполняющих все требования закона, несправедливо и может повлечь для добросовестных участников рынка существенные финансовые затруднения либо прекращение деятельности», — указывают в «Яндексе».

Те еще новости: чем для «Яндекса» обернется новый закон об агрегаторах
Технологии и медиа

Законопроект в виде поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов «Единой России» и ЛДПР. Авторы законопроекта требуют установить для иностранного участия в капитале агрегаторов ограничение в 20%. Источник РБК, близкий к администрации президента, рассказывал, что эту идею сочли актуальной после событий в Керчи, когда студент колледжа взорвал бомбу и расстрелял сотрудников и учащихся колледжа. «Одно дело, когда собственник российский, и другое — когда иностранный, иностранцев сложнее привлечь к ответственности», — пояснял собеседник.

Структура собственности «Яндекса» и Mail.Ru Group не позволит этим интернет-гигантам оставаться владельцами новостных агрегаторов, писал ранее РБК. Так, головной компанией для ООО «Яндекс» является зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V., чьи акции торгуются на американской бирже NASDAQ. Головная компания Mail.Ru Group также зарегистрирована на Британских Виргинских островах. 35% акций Mail.Ru Group находится в собственности у структур южноафриканской Naspers и китайской Tencent.

Авторы: Георгий Тадтаев, Мария Истомина.
Теги: новостные агрегаторы , «Яндекс»
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