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Суд продлил арест повредившему картину Репина в Третьяковке мужчине
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Суд продлил арест повредившему картину Репина в Третьяковке мужчине
Общество, 19:13
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Суд продлил арест повредившему картину Репина в Третьяковке мужчине

Замоскворецкий районный суд в Москве продлил арест Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Третьяковской галерее. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

«Суд постановил продлить меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц», — заявила судья Наталья Чепрасова.

25 мая Игорь Подпорин разбил стекло и повредил полотно Репина в экспозиции галереи. В отделении полиции он сообщил, что выпил 100 г водки перед инцидентом, однако позже на суде эти слова опроверг, сказав, что в буфете Третьяковки пил не водку, а компот. В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину и заявил, что «картина — ложь, а Иван Грозный причислен к лику святых».

Тогда по итогу заседания суд решил арестовать Подпорина и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Прокурор сообщил, что ущерб, нанесенный картине, составляет более 30 млн руб.

Теги: Третьяковская галерея , картина , арест
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