Реставраторы выявили скрытые повреждения картины Репина

При реставрации картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» были обнаружены скрытые повреждения и ухудшение проблем с живописным слоем. Об этом сообщила пресс-служба Третьяковской галереи.

«Удары по картине привели к возникновению скрытых повреждений и спровоцировали проблемы, связанные с известной с давних времен «хронической болезнью» картины, — слабой связью живописи с грунтом и постоянной угрозой образования осыпей красочного слоя», — говорится в сообщении.

Теперь реставраторам необходимо решить имевшиеся до повреждений злоумышленников проблемы с полотном. Для этого потребуется использование новейших технологий.

Ранее руководитель пресс-службы Третьяковской галереи Анна Котляр рассказала РБК о «хронической болезни» картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Она сообщила, что у картины была проблема с живописным слоем, и предположила, что после повреждений ситуация могла ухудшиться. Котляр добавила, что после ударов произошло общее сотрясение полотна.

В пятницу вечером, 25 мая, один из посетителей Третьяковской галереи разбил стекло и повредил картину Репина. Нападавший был задержан, а по факту повреждения картины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). В результате произведение Репина получило повреждения.

Замглавы научно-реставрационного центра Грабаря по научной, методической и выставочной работе Ольга Темерина сообщала РБК, что картина подлежит восстановлению, однако перед работами будет проведен расширенный реставрационный совет с лучшими специалистами Третьяковской галереи.



