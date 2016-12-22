Посольство России в Лондоне заявило о взломе своего сайта

Российское посольство в Лондоне заявило о взломе своего сайта 17 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным дипмиссии, сайт был «жестоко взломан» во второй половине дня после публикаций «о вовлеченности Великобритании в украинские дела» и комментария по поводу задания Би-би-си своему корреспонденту найти «российский след» в протестных выступлениях во Франции.
В посольстве добавили, что, скорее всего, атака была проведена с британской территории.
Ранее «РИА Новости» получило переписку корреспондента Русской службы Би-би-си Ольги Ившиной с российской журналисткой. В ней говорилось, что редакция требует предоставить любые доказательства возможного вмешательства России в акции протеста «желтых жилетов» в Париже. При этом в материале от 15 декабря о российском вмешательстве не упоминалось. Позже Би-би-си признала подлинность переписки своего журналиста. Там добавили, что в итоговых публикациях не упоминалась возможная связь протестов с Россией.
Издание Le Journal du Dimanche также писало со ссылкой на источник, что спецслужбы пока не нашли доказательств причастности России к распространению «фейковых новостей» о движении «желтых жилетов». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что митинги являются внутренними делами Франции, а обвинения против России назвал клеветой.