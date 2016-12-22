Би-би-си объяснила поиск влияния России на протесты во Франции

Британская телерадиовещательная корпорация (Би-би-си) признала подлинность переписки своего журналиста, искавшего «русский след» в протестных акциях «желтых жилетов». Об этом «РИА Новости» сообщили в лондонском офисе корпорации.

«Так как министр иностранных дел Франции публично комментировал сообщения СМИ о возможном влиянии на протесты из России, вполне логично, что наш корреспондент изучал и этот аспект тоже», — сказал представитель Би-би-си.

В корпорации добавили, что в итоговых репортажах не упоминается возможная связь протестов с Россией. В Би-би-си рассказали, что придерживаются принципов беспристрастной и независимой журналистики.

Ранее «РИА Новости» получило переписку корреспондента Русской службы Би-би-си Ольги Ившиной с российской журналисткой. В ней говорилось, что редакция требует представить любые доказательства возможного вмешательства России в акции протеста «желтых жилетов». По данным агентства, о них Ившина спрашивала у собеседницы. При этом в материале за 15 декабря о вмешательстве России не упоминается.

Газета Le Journal du Dimanche также писала со ссылкой на источник, что спецслужбы пока не нашли доказательств причастности России к распространению «фейковых новостей», а также «заговорщических слухов» в движении «желтых жилетов». Однако, по данным издания, этот анализ не окончательный.

В начале декабря министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что власти страны ведут расследование возможного вмешательства России в протесты. Он добавил, что за ситуацией следят французские спецслужбы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что митинги являются внутренними делами Франции, а обвинения против России назвал клеветой.