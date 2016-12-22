В Австралии самолет вернулся в аэропорт из-за сообщения об угрозе

Самолет авиакомпании Tigerair, летевший из Мельбурна в Сидней, вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения об угрозе на борту. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел 17 декабря. По данным телеканала, самолет вылетел из Мельбурна в 18:40 по местному времени (10:40 мск), однако через 20 минут капитан узнал об угрозе и принял решение развернуться.
Спустя два часа после возвращения в аэропорт пассажиры покинули самолет. Австралийская федеральная полиция встретила самолет в аэропорту, но никого не арестовали, никто не пострадал. Телеканал 9News добавляет, что на борту самолета нашли «письменную угрозу».
В конце октября из самолета авиакомпании American Air, находившегося в аэропорту Майами, эвакуировали всех пассажиров из-за угрозы безопасности. При этом не уточнялось, с чем связана угроза. Самолет должен был вылететь в Мехико. Впоследствии в компании заявили, что опасения были «необоснованными».