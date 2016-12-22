В аэропорту Майами из самолета American Air эвакуировали всех пассажиров
Общество, 04:11
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В аэропорту Майами из самолета American Air эвакуировали всех пассажиров
В Международном аэропорту Майами из пассажирского самолета авиакомпании American Air, который должен был вылететь в Мехико, эвакуировали всех пассажиров. Об этом сообщается в Twitter воздушной гавани.
Как отмечается в сообщении, полицейские прибыли в аэропорт из-за возможной угрозы безопасности, связанной с самолетом. С чем именно связана угроза, не уточняется.
В компании American Airlines Group заявили, что угроза безопасности была «необоснованна», передает Reuters. Позднее в Международном аэропорту Майами сообщили, что «все чисто», и пассажиры вернулись на борт самолета.