В аэропорту Майами из самолета American Air эвакуировали всех пассажиров

В Международном аэропорту Майами из пассажирского самолета авиакомпании American Air, который должен был вылететь в Мехико, эвакуировали всех пассажиров. Об этом сообщается в Twitter воздушной гавани.



Как отмечается в сообщении, полицейские прибыли в аэропорт из-за возможной угрозы безопасности, связанной с самолетом. С чем именно связана угроза, не уточняется.



В компании American Airlines Group заявили, что угроза безопасности была «необоснованна», передает Reuters. Позднее в Международном аэропорту Майами сообщили, что «все чисто», и пассажиры вернулись на борт самолета.