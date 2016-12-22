Мамаев назвал сумму компенсации водителю ведущей «Первого канала»

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев рассказал в Мосгорсуде, что выплатил водителю телеведущей «Первого канала» Виталию Соловчуку 500 тыс. руб. в качестве компенсации. Об этом сообщает ТАСС.

«Всем очевидно, что все следственные действия подошли к концу, ни на что повлиять мы уже не можем. Все мы принесли извинения потерпевшим, лично я компенсировал Соловчуку вред на сумму 500 тыс. руб.», — сказал он.

В начале декабря стало известно, что полузащитник возместил ущерб Соловчуку, однако сумма не называлась. В середине октября суд арестовал футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а впоследствии продлил их арест до 8 февраля.

Их обвиняют в побоях и хулиганстве. В начале октября они подрались с водителем ведущей «Первого канала» Соловчуком, а также главой департамента Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. Водитель получил черепно-мозговую травму и лишился зуба.