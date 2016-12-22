В Подольске на территории завода «Зингер» загорелся склад

В Подольске на территории завода «Зингер» загорелось складское помещение на площади 300 кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«Задействованы [в тушении] 35 человек и 11 единиц техники. Информация о пострадавших и погибших не поступала», — сказали в МЧС.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что на складе хранятся медпрепараты.

11 декабря произошел пожар в здании мебельной фабрики в подмосковном Щелково. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. В результате пострадали два человека. В ноябре в подмосковном Пушкино загорелся склад площадью 900 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.