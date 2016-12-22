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ФСБ сообщила о предотвращении четырех терактов в армии
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ФСБ сообщила о предотвращении четырех терактов в армии
Общество, 11:09
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ФСБ сообщила о предотвращении четырех терактов в армии

Военная контрразведка ФСБ России предотвратила за последние пять лет четыре теракта, которые были нацелены на военнослужащих. Об этом рассказал ТАСС руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев.

Он добавил, что за этот период сотрудники контрразведки также предотвратили шесть преступлений террористической направленности и пресекли деятельность 25 террористических и экстремистских группировок.

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Юрьев отметил, что за это же время из незаконного оборота изъяли более 2 тыс. единиц огнестрельного оружия и около 2 млн боеприпасов, а также 377 самодельных взрывных устройств и более 32 т взрывчатых веществ.

В середине декабря глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2018 году служба пресекла деятельность 37 террористических ячеек. По его словам, они готовили теракты в Дагестане, Чечне, Ингушетии и Ставропольском крае. При этом были убиты 10 главарей банд, еще 36 были задержаны.

Теги: Теракт , ФСБ , военнослужащие
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