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ФСБ задержала участника захвата заложников в Буденновске
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ФСБ задержала участника захвата заложников в Буденновске
Общество, 16:46
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ФСБ задержала участника захвата заложников в Буденновске
Член банды Басаева был задержан в Москве, позднее его арестовали. При нападении боевиков на Буденновск в 1995 году погибли около 150 человек
Хазваха Черхигов (в центре) (Фото: Снимок с видео / ЦОС ФСБ / ТАСС)

Член банды чеченского террориста Шамиля Басаева Хазваха Черхигов задержан в Москве 19 ноября, говорится в сообщении ФСБ. Черхигов участвовал в захвате заложников в городе Буденновск.

Власти переправили Черхигова в Главное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу, говорится в сообщении. Боевик арестован.

В ФСБ пояснили, что силовики установили причастность Черхигова к теракту в Буденновске благодаря показаниям свидетелей.

В июне 1995 года около 200 боевиков Басаева напали на город Буденновск в Ставропольском крае и захватили местных жителей в заложники, их держали в больнице. В плену у боевиков оказались более 1,5 тыс. человек. Требования террористов сводились к прекращению боевых действий в Чечне. Федеральные силы попытались штурмовать больницу, но это привело к гибели заложников.

Переговоры с Басаевым после этого стал вести Виктор Черномырдин, возглавлявший российское правительство. Боевики согласились отпустить часть заложников в обмен на предоставление им транспорта. Они уехали в Чечню и отпустили оставшихся.

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В Буденновске погибли 147 человек, включая участников попытки штурма, ранения получили более 400 человек.

Шамиля Басаева власти ликвидировали только в июле 2006 года. До этого сообщения о его смерти появлялись неоднократно. Боевик был причастен к захвату заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году, теракту на стадионе «Динамо» в Грозном в 2004 году (тогда погиб глава Чечни Ахмат Кадыров), захвату школы в Беслане в 2004 году и к другим терактам.

В июне 2018 года к 14 годам лишения свободы был приговорен другой участник нападения на Буденновск — Бадрудди Даудов.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: захват заложников , Буденновск
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