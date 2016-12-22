Глава ФСБ сообщил о задержании за год 36 главарей бандгрупп

Глава ФСБ Александр Бортников рассказал на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) о том, как спецслужбы в 2018 году боролись с терроризмом. По его словам, ситуация была сложной, но контролируемой. В результате удалось пресечь деятельность 37 ячеек, которые готовили теракты в Дагестане, Ингушетии, Чечне, а также в Ставропольском крае. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

За год, по словам Бортникова, 10 главарей банд были убиты, 36 задержаны. Помимо этого были задержаны 236 рядовых боевиков и 589 пособников террористов.

Директор ФСБ также рассказал о том, что власти не пустили в страну 10 тыс. человек, которых подозревали в террористической деятельности.