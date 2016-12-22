Кабмин выделил регионам 12 млрд руб. на строительство дорог

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 12 млрд руб. на развитие автодорог в 27 субъектах. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Уточняется, что из них 8,1 млрд руб. пойдет на реализацию крупных проектов в 14 регионах, 2,9 млрд руб. — на развитие и приведение в нормативное состояние дорог в девяти субъектах. Еще 623 млн руб. пойдет на строительство и ремонт дорожных искусственных сооружений в пяти регионах.

Больше всего средств получит Камчатский край (1,3 млрд руб.), Нижегородская (1,2 млрд руб.) и Самарская области (1,2 млрд руб.). Новосибирской области выделят 400 млн руб. на проекты, которые реализуются посредством государственно-частного партнерства.

В конце сентября глава Минтранса Евгений Дитрих говорил, что комплексный план развития российской магистральной инфраструктуры предполагает вложение 6,3 трлн руб. в течение шести лет. Из них 3 трлн руб. будут составлять частные инвестиции.