В Минздраве дали советы по выбору алкоголя в новогоднюю ночь

При выборе алкоголя для новогодней ночи стоит учитывать, что сладкие и крепкие напитки повышают нагрузку на печень, рассказал «РИА Новости» главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«Лучше белое сухое вино, оно наиболее легкое для печени. Главное — не пить крепкие напитки», — сказал Брюн. Он добавил, что ночью печень хуже перерабатывает алкоголь, а потому выпивать в это время суток не рекомендуется.

Ранее сообщалось, что по планам Минздрава в рамках нацпроекта «Демография» к 2024 году россияне должны пить на 10% меньше алкоголя в год — сейчас этот показатель составляет 6,6 л в пересчете на этиловый спирт. Для этого в министерстве сначала планируют подсчитать реальное потребление, поскольку на данный момент Минздрав учитывает только данные о продажах алкоголя.

При этом опрошенные РБК эксперты заявили, что разработать методику оценки потребления алкоголя на человека невозможно. Так, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробыз отметил, что причина этому — большой объем нелегальной продукции.

Всего на инициативы министерства, включающие создание системы мотивации граждан к здоровому образу жизни и отказ от вредных привычек, планируется потратить 3,7 млрд руб.