Минздрав посчитает реальное количество выпитого россиянами алкоголя

Минздрав намерен создать методику, которая учтет весь алкоголь, выпитый россиянами, в том числе незарегистрированный. По новой концепции ЗОЖ, россияне должны за пять лет уменьшить потребление алкоголя на 10%

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Министерство здравоохранения подготовило свою часть национального проекта «Демография» — «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». РБК ознакомился с вариантом документа, датированным 29 ноября 2018 года. В нем прописан план по привлечению жителей России к занятиям спортом и правильному питанию с 2019 по 2024 год. Стоимость проекта — 3,7 млрд руб.

В 2024 году, по плану Минздрава, россияне должны курить почти на 30% меньше (потребление сигарет должно снизиться с 1,5 тыс. на одного человека в год до 1,15 тыс.), почти на 10% меньше пить (потребление должно снизиться с 6,6 л на человека в год до шести). С 2010 года россияне стали пить почти на 26% меньше. Тогда потребление алкоголя на душу населения составляло 8,9 л.

Отдельным пунктом Минздрав предлагает «разработать и утвердить методику оценки среднедушевого потребления алкоголя», чтобы иметь на руках максимально приближенные к реальности данные о том, сколько пьют люди в России. Она будет утверждена 31 мая 2019 года. Помогать Минздраву будет национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины, а утверждена методика будет совместным приказом Минздрава и Росстата. Она должна будет учитывать и «незарегистрированное потребление алкоголя».

В России никогда не было комплексной унифицированной методики оценки потребления алкоголя, рассказали РБК в Минздраве. Для того чтобы снижать потребление, нужно иметь полное представление о том, сколько пьют граждане на самом деле. «В основном методики предусматривают подсчет продаж, и они не дают всей картины. В новой же методике мы учтем более широкий спектр данных для анализа, включая смертность из-за причин, наиболее тесно ассоциированных с потреблением алкоголя. Это позволит оценить в том числе и потребление нелегального алкоголя», — сообщили в ведомстве.

Эта работа направлена на то, чтобы проанализировать факторы риска развития заболеваний и дать рекомендации по их предотвращению, заметил член Общественного совета при Минздраве, инвестор и основатель сети клиник «Доктор рядом» Владимир Гурдус.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что разработать близкую к действительности методику оценки среднедушевого потребления алкоголя невозможно из-за очень большого объема нелегальной продукции.

Кроме того, нельзя, например, сравнивать потребление 2008 и 2018 годов, потому что кардинально изменилась структура населения. «Сегодня молодежи в возрасте от 18 до 28 лет в два раза меньше, чем 10 лет назад, и пьет она столько же, но из-за увеличения пожилого населения, по официальной статистике, потребление сократилось», — поясняет Дробиз. По его данным, потребление алкоголя в России на душу населения в последние годы оставалось неизменным — на уровне 12,5 л на физически активное население (в возрасте 18–60 лет). Инициативы Минздрава последних лет не привели к реальному сокращению потребления алкоголя, а повлияли на сокращение легальных продаж, что ведет к росту теневого рынка, уверен Дробиз.

Посчитать реальное потребление спиртного невозможно, соглашается президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. По его мнению, инициативы Минздрава в последние годы не снизили уровень потребления алкоголя. «Запретительными мерами нельзя сократить потребление алкоголя, с этим столкнулись многие страны, включая Советский Союз, они только способствуют росту нелегального рынка и отравлениям людей, а единственной мотивацией пить меньше спиртного является улучшение качества жизни людей, их перспективная карьера, желание долго жить, хорошо организованный досуг, спорт», — уверен он.

В декабре правительство запретило продавать любые спиртосодержащие жидкости дешевле алкоголя. «Мы помним, сколько с этим было проблем связано, какое количество отравлений», — прокомментировал это решение премьер-министр Дмитрий Медведев.​