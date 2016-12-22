Экс-главе CBS решили не платить $120 млн из-за обвинений в харассменте

Совет директоров американского медиахолдинга CBS Сorp. принял решение не выплачивать $120 млн в качестве выходного пособия бывшему исполнительному директору и президенту канала CBS Лесли Мунвесу, ушедшему в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает CBS News.

К такому решению совет директоров пришел после внутреннего расследования, которое длилось несколько месяцев. Мунвес намеренно злоупотребил своей властью и отказался сотрудничать в ходе расследования, отметили в CBS.

В то же время в медиахолдинге считают, что харассмент и преследования не распространены в CBS, хотя и признают, что в прошлом в компании были случаи «неуместного и непрофессионального поведения».

В конце июля в The New Yorker вышел материал, в котором шесть женщин рассказали, что стали жертвами домогательств Мунвеса. В частности, он прикасался к ним и целовал их на деловых встречах. Кроме того, две женщины заявили, что бывший глава CBS угрожал испортить им карьеру. В сентябре Мунвес ушел в отставку.