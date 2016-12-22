Глава СBS покинул пост из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Исполнительный директор и президент телеканала CBS Лесли Мунвес ушел в отставку после обвинений о сексуальных домогательствах, сообщает The Washington Post.

Исполняющим обязанности Мунвеса на обоих постах назначен Джозеф Ианиелло. Компания пока что ищет постоянную замену на этой должности.

В конце июля американский журналист Ронан Фэрроу, бывший одним из авторов расследования о сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, опубликовал в журнале The New Yorker материал уже об исполнительном директоре CBS Мунвесе. В статье приводятся признания шести женщин, пострадавших от его действий, которые встречались с ним по работе. В частности, Мунвес прикасался к ним и целовал их на деловых встречах и как минимум двух запугивал тем, что испортит карьеру. Мунвес все обвинения отрицает. В месяцы, предшествовавшие обвинению, он даже присоединился к движению #MeToo, осуждающему домогательства и выступающему в защиту их жертв. CBS и Мунвес лично пожертвовали ему $20 млн.

Обвинения знаменитостей в харассменте начались после эпизода с американским продюсером Харви Вайнштейном в октябре 2017 года. Его обвинили в домогательствах и изнасиловании, лишили всех наград и титулов. После этого подозрения в харассменте пали на многих бывших и действующих политиков, деятелей искусства и шоу-бизнеса в Европе и США.

