Путин сообщил о боевой подготовке участников «пензенского дела»

Президент России Владимир Путин и члены Совета по правам человека на заседании 11 декабря обсуждали дела в отношении членов движений «Новое величие» и «Сеть».

Путин сначала сказал, что об этих делах ему ничего не докладывали. Позднее президент вернулся к теме «Сети» и прочел собравшимся переданную ему справку о ней. Там говорилось, что у частников движения изъяли учредительные и программные документы террористического сообщества, самодельное взрывное устройство и детонатор, два пистолета Макарова, карабин «Сайга», гранаты и прекурсоры для изготовления взрывчатых веществ. Это следует из опубликованной в понедельник на сайте Кремля полной стенограммы заседания.

Тему двух движений затронул Николай Сванидзе — он сказал, что правозащитник Лев Пономарев был арестован за репост в соцсетях сообщения с призывом собраться на несанкционированную акцию поддержки фигурантов двух дел.

«Понимаете, это такая серьезная вещь. Нам что с вами, мало терактов где‑то там?» — парировал президент.

Пономарева Путин назвал «пацифистом, защищающим вот этих людей и призывающим их к несанкционированным митингам».

Фигуранты дела «Сети» (также известно как «пензенское дело») — активисты из Пензы и Санкт-Петербурга, их подозревают в организации террористического сообщества и подготовке терактов к президентским выборам и чемпионату мира по футболу. Фигуранты дела сообщили, что давали свои показания под пытками.

Членов «Нового величия» власти подозревают в создании экстремистского сообщества с целью свергнуть конституционный строй. Дело приобрело резонанс, так как на момент ареста некоторые фигуранты были несовершеннолетние, а «Новая газета» и другие СМИ писали, что устав организации написал работавший под прикрытием сотрудник правоохранительных органов.

Пономарев был арестован 5 декабря на 25 суток за репост призыва к не согласованному с властями митингу в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Позднее суд сократил срок ареста до 16 суток.