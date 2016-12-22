Путин счел «аллегорией» заявление о садистских наклонностях в судах

Президент России Владимир Путин считает «аллегорией» и «художественным преувеличением» заявление о садистских наклонностях в системе следствия и правосудия. Об этом он заявил на заседании Совета по правам человека 11 декабря (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

Так Путин прокомментировал замечание члена СПЧ, журналистки Екатерины Винокуровой, которая, говоря о «совершенно садистском оттенке» следствия и правосудия, привела в пример арест 77-летнего правозащитника Льва Пономарева.

«Вы сейчас сказали: судебная система. В систему в известной степени включены Конституционный суд и Верховный суд — это что, там все одни садисты, что ли, работают?» — уточнил президент.

Путин подчеркнул, что суды и правоохранительные органы — это «часть нашего общества». «Они живут в той среде, в которой мы все живeм, воспитываются в таких же семьях, как и мы воспитывались», — добавил он.

При этом президент признал, что «и везде, во всех массовых организациях, встречаются разные люди, там всякие и есть». Также он отметил, что «процент осужденных из числа вот этих правоохранителей» в последнее время значительно вырос.

Лев Пономарев был арестован 5 декабря на 25 суток за пост в Facebook с призывом принять участие в акции в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «Сети», которая прошла в Москве 28 октября. 7 декабря Мосгорсуд сократил срок ареста правозащитника до 16 суток.